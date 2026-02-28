Attacco Israele-USA in Iran durante la partita: cancellato il torneo NextGen di Abu Dhabi

Le sirene hanno iniziato a suonare mentre la partita era in corso. In pochi istanti il clima di festa e competizione delle qualificazioni per l’Adidas NextGen EuroLeague si è trasformato in preoccupazione quando, non lontano da Abu Dhabi, sono stati segnalati attacchi e bombardamenti collegati alla crescente escalation militare tra Israele-USA e Iran. Le autorità locali hanno immediatamente attivato i protocolli di sicurezza, costringendo atleti e staff a lasciare il campo e a rientrare negli spogliatoi.

L’interruzione è avvenuta durante la sfida tra le formazioni giovanili di AS Monaco e Aris Thessaloniki, quello che doveva essere un torneo giovanile di basket, il più prestigioso in Europa, si è così trovato improvvisamente al centro di una situazione geopolitica delicatissima, con esplosioni segnalate non lontano dall’area dell’evento e un contesto di forte instabilità. Dopo ore di valutazioni e consultazioni con le autorità competenti, Euroleague Basketball ha comunicato la decisione definitiva: il torneo di qualificazione di Abu Dhabi è stato cancellato. La priorità, ha spiegato l’organizzazione, è stata fin dall’inizio la sicurezza di giocatori, allenatori, arbitri e famiglie presenti. In una situazione così fluida e potenzialmente pericolosa, non esistevano le condizioni per garantire la prosecuzione regolare della competizione.

La tappa di Abu Dhabi rappresentava uno snodo importante nel percorso verso le Finali dell’Adidas NextGen, tradizionalmente organizzate in concomitanza con le Final Four di EuroLeague, quest’anno previste ad Atene. Per molti giovani talenti europei si trattava di un’occasione fondamentale per mettersi in mostra su un palcoscenico internazionale, attirando l’attenzione di scout e addetti ai lavori.

La cancellazione lascia ora interrogativi aperti sul piano sportivo: come verranno assegnati i posti disponibili? Ci sarà una riprogrammazione o un criterio alternativo di qualificazione? EuroLeague ha fatto sapere che ulteriori aggiornamenti arriveranno nelle prossime settimane, ma al momento la priorità resta la gestione dell’emergenza e il rientro in sicurezza delle delegazioni. Si tratta dell’ennesimo evento sportivo condizionato da quanto sta avvenendo nella regione a livello geopolitico: il campionato israeliano è stato sospeso proprio in queste ore.