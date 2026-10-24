Attilio Caja, esposto alla Procura Federale dopo le parole di Valerio Mazzola

È scoppiato un caso che è arrivato ora fino alla Procura Federale, dopo le parole di qualche giorno fa di Valerio Mazzola, lungo della Fortitudo Bologna, su Attilio Caja, che allenava il club nella scorsa stagione. Mazzola era stato ospite del programma Sport Club su E-Tv e aveva parlato di tanti argomenti, tra di essi appunto il cambio di allenatore in estate: da Caja a Demis Cavina.

“Arrivavamo tutti da una situazione molto difficile, ma voglio dare merito a Cavina: se con quello di prima non ci trovavamo bene, Demis è molto presente, ci fa allenare nel giusto modo, ha una attitudine sempre positiva verso tutto il gruppo, per me è il valore aggiunto in più e anche per questo penso che la squadra sia più forte” ha esordito Mazzola, che nel corso della trasmissione ha però rincarato la dose nei confronti di Caja, citando un episodio risalente alla passata stagione in cui lui e il capitano Matteo Fantinelli erano stati lasciati fuori dallo spogliatoio della Fortitudo.

“Non sta nè in cielo nè in terra, non so come abbia fatto a mantenere la calma: non ce l’aveva direttamente con me ma con il capitano che aveva mal di schiena. Io mi tolgo dalla situazione, ero meno importante per la squadra, ma lasciare fuori il capitano dallo spogliatoio, in qualsiasi altra squadra, sarebbe finita con le mani addosso. Per fortuna è acqua passata e lui non è più l’allenatore della squadra. Io faticavo ad allenarmi, sono state situazioni scomode che mi hanno messo di cattivo umore” le parole di Mazzola.

Sentite queste affermazioni, Attilio Caja avrebbe deciso di rivolgersi alla Procura Federale, come riportato oggi dal Corriere dello Sport. L’allenatore, 65 anni, ha ritenuto particolarmente lesive della sua immagine le dichiarazioni di Mazzola e ora la Procura dovrà decidere se ci sono gli estremi per una sanzione disciplinare nei confronti del lungo della Fortitudo.