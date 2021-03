Attualmente chi è il miglior scorer della NBA?

Approfittando della pausa per l’All Star Game, The Athletic ha condotto un interessante sondaggio fra 30 addetti ai lavori della NBA, rimasti anonimi.

Agli intervistati è stato chiesto di considerare solamente la capacità di fare canestro dei vari giocatori, ignorando tutti gli altri aspetti del gioco per designare il miglior scorer puro della NBA attuale.

Fra le 30 persone coinvolte, ben 20 hanno individuato Kevin Durant come miglior realizzatore con un punteggio totale di 266, considerato anche chi non l’ha collocato al primo posto. Alle sue spalle il compagno di squadra James Harden, indicato da quattro votanti come migliore assoluto per 166 punti, terzo Stephen Curry con 114 e tre che l’hanno messo davanti a tutti. Fuori dal podio Bradley Beal (98 punti e due preferenze assolute), quinto Damian Lillard (66) e sesto Kyrie Irving (29 e un primo posto).

