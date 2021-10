Aumento di stipendio per i giocatori della G-League

La G-League continua a crescere d’importanza. Sempre più giocatori scelgono di restare nella lega di sviluppo invece di venire in Europa, così come diversi giovani la preferiscono all’esperienza in NCAA.

Ecco perché la NBA ha deliberato un ulteriore aumento degli stipendi per questa stagione. La paga base passerà quindi da 35mila a 37mila dollari per quegli atleti che hanno un contratto esclusivo per la G-League.

Diverse le cifre per chi ha sottoscritto un two-way contract e degli accordi Exhibit 10 (contratto di dieci giorni). I titolari di un two-way sono formalmente dei giocatori di G-League ma possono trascorrere massimo 45 giorni di una stagione con la franchigia NBA cui sono affiliati. In questo caso guadagnano da 75mila a 200mila dollari.