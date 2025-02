Ausar e Amen Thompson hanno XLNC come secondo nome: ecco perché

Ausar e Amen Thompson hanno tanto cose in comune: i due gemelli hanno frequentato liceo insieme, hanno giocato per gli Overtime Elite e successivamente per i City Reapers prima di dichiararsi eleggibili al Draft NBA 2023. Sono stati quindi scelti con due chiamate consecutive: Amen come 4° chiamata assoluta dagli Houston Rockets, Ausar come 5° dai Detroit Pistons.

Ma i due gemelli hanno anche un’altra cosa in comune: il proprio secondo nome. Entrambi sono stati registrati all’anagrafe con XLNC come secondo nome, qualcosa di insolito visto che non si tratta nemmeno di un nome proprio. Nel 2020 Elon Musk aveva chiamato uno dei suoi innumerevoli figli X Æ A-XII, un nome praticamente impronunciabile. “X, la variabile sconosciuta; Æ, la dicitura elfica di Ai, amore e/o intelligenza artificiale; A-12, il pecursore dell’SR-17, il nostro velivolo preferito” aveva spiegato l’oligarca sudafricano.

La motivazione dietro il secondo nome dei gemelli Thompson è fortunatamente più semplice. Si legge infatti “excellence”, ovvero “eccellenza”, quella che i genitori Troy Thompson e Maya Wilson si auspicavano per loro. Visto che sono arrivati entrambi in NBA, diciamo che potrebbero ritenersi soddisfatti.