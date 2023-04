Austin Reaves giocherà il Mondiale con la Germania? La risposta del coach tedesco

Coach Gordon Herbert ha parlato con il sito web della federazione tedesca del suo recente viaggio negli Stati Uniti e del suo incontro con i giocatori tedeschi in NBA che sono praticamente tutti interessati a giocare con la squadra nazionale nel prossimo Coppa del Mondo FIBA.

Tuttavia, Herbert ha chiarito la situazione della Germania con la stella emergente dei Lakers, Austin Reaves. Ci sono state segnalazioni su Reaves che si assicurava un passaporto tedesco ed era interessato a competere con la squadra nazionale tedesca, insieme al suo compagno di squadra ai Lakers, Dennis Schröder. Secondo Herbert, questo era troppo bello per essere vero.

Come ha spiegato nell’intervista, Herbert ha ammesso di aver contattato il giocatore più di un anno fa, ma da allora non ci sono state comunicazioni:

“In quel momento ho avuto una breve conversazione con lui e ulteriori conversazioni con il suo agente. Ma non era ancora chiaro se avrebbe giocato per noi. Più tardi ho letto sulla stampa che Austin Reaves vuole davvero giocare per la Germania”.

Ciò ha fatto sì che Herbert provasse a contattare i giocatori mentre era negli Stati Uniti e incontrava Schröder. Ma le cose non sono andate bene per la Germania:

“Ho contattato Austin tramite SMS e l’ho chiamato, ma non ho ricevuto risposta”, ha spiegato l’allenatore.

Con questo in mente, sembra più che possibile che Nick Weiler-Babb del Bayern sarà il giocatore naturalizzato della Germania nella Coppa del Mondo FIBA.

