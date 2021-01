Austin Rivers è sicuro: “L’ignoranza è decisiva per la diffusione del Coronavirus”

Negli ultimi mesi abbiamo sentito diversi giocatori NBA parlare della pandemia da Covid-19 che sta flagellando il mondo intero. Molte volte si è trattato di opinioni poco condivisibili, al contrario di quelle di Austin Rivers, in questa stagione ai New York Knicks.

Ci troviamo in una situazione difficilissima perché il virus è ovunque ma ognuno di noi dovrebbe fare la sua parte. Purtroppo negli Stati Uniti ci sono ancora troppe persone che non usano la mascherina, assistiamo a diversi episodi che dimostrano quanta ignoranza ci sia, cosa che rende ancora più complicato risolvere il problema. Penso che sia frustrante vedere ancora tanta gente che non prende sul serio il Covid-19, per fortuna l’organizzazione dei Knicks è molto attesta a sta lavorando alla grande su questo aspetto.