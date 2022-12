Australia, che atmosfera! Una partita di NBL si gioca all’aperto

Dopo due anni di assenza causa pandemia, in NBL, il campionato australiano, è tornato l’Open Air Game. Si tratta di una delle date più attese del calendario della stagione, in questa occasione si affrontavano Melbourne United e Cairns Taipans. La gara si è disputata come di consueto su uno dei campi degli Australian Open, popolarissimo torneo di tennis, con il tetto aperto.

Oltre 10.000 persone presenti, con Melbourne che si è imposta di misura 84-81. L’atmosfera mozzafiato ha accompagnato una partita ad altissima intensità.