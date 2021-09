Awudu Abass dopo il crociato: “Testa alta e supportiamo i regazz!”

Awudu Abass ha purtroppo subito una lesione del crociato nell’esordio stagionale in Serie A della Virtus Bologna contro Trento e dovrà stare fuori diversi mesi. L’ex Brescia, Cantù e Milano ha scritto queste parole sul proprio profilo Instagram dopo il comunicato dei bolognesi:

“Prima di tutto volevo ringraziarvi per il supporto che mi state dando. È stata una brutta giornata, speravo fosse una cosa lieve ma, dentro di me, già ieri sera ho realizzato che sarebbe stata lunga e importante.

Le lacrime sono state tante, perché dopo il Preolimpico ho voluto concentrarmi su me stesso per arrivare a questa seconda stagione in maglia Virtus più pronto, più carico e in generale come un giocatore migliore rispetto all’anno prima.

Poi è accaduto questo.

Rimane poco da dire: testa alta, guardiamo avanti e supportiamo tutti insieme i regazz che ci aspetta una stagione lunga e difficile”.