AZZURRE DI BRONZO! L’Italia supera la Francia e chiude 3° ad EuroBasket

Si chiude con la medaglia di bronzo l’EuroBasket dell’Italbasket di coach Capobianco: le ragazze azzurre hanno infatti battuto poco fa la Francia con un risultato netto, 54-69, centrando il miglior risultato della nostra Nazionale nella manifestazione dal 1995.

Dopo essersi arrese di misura in semifinale al Belgio campione in carica, le azzurre erano chiamate a raccogliere le forze per battere la Francia, a podio in tutte le ultime 8 edizioni e bronzo nel 2023 (oltre che argento olimpico a Parigi 2024). Dopo un primo quarto equilibrato, chiuso avanti grazie al canestro nel finale di Verona, nel secondo periodo l’Italia ha preso il là grazie ai tiri da tre punti. Una straordinaria Zandalasini da 9 punti nella frazione ha permesso alle azzurre di arrivare all’intervallo avanti 36-42, vantaggio incrementato in avvio di ripresa grazie ad una scatenata Verona e al canestro con fallo di Keys per il +12 che ha costretto le francesi al timeout. L’Italia ha resistito e nel quarto quarto ha allungato ulteriormente, grazie ad un parziale di 4-16 che ha concluso l’incontro, regalando il podio alla squadra di Capobianco.

Una partita che entra di diritto nella storia della Nazionale italiana, visto che è solo la quarta medaglia ad un torneo internazionale (tutte ad EuroBasket, oro nel 1938, argento nel 1995 e bronzo nel 1974 prima di oggi). Merito di un gruppo che è stato capace di emozionare fin dalle prime partite e che è andato vicinissimo alla vittoria del torneo, nonostante ai nastri di partenza non venisse considerato tra le favorite.

Francia: Toure 13, Salaun 9, Ayayi 8.

Italia: Zandalasini 20, Verona 11, Cubaj 10.

Foto: FIBA