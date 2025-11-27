Bagno di folla per Obradovic: i tifosi del Partizan lo implorano di restare

Sono arrivate ieri le dimissioni di coach Zeljko Obradovic da allenatore del Partizan Belgrado, all’indomani della netta sconfitta di Atene contro il Panathinaikos. I bianconeri occupano la penultima posizione in EuroLega e il leggendario coach serbo se n’è assunto la totale responsabilità. Ieri erano già iniziati a circolare dei rumors che volevano Andrea Trinchieri come suo sostituto, ma intanto i tifosi del Partizan hanno mandato un chiaro messaggio.

Al rientro di Obradovic a Belgrado, dopo che il tecnico si era trattenuto 24 ore in più ad Atene, migliaia di tifosi lo hanno accolto all’aeroporto con striscioni e fumogeni, mostrandogli tutto il proprio affetto e chiedendogli disperatamente di restare.

Unreal scenes from Belgrade Airport. Thousands of Partizan fans sent a clear message to Zeljko Obradovic. STAYpic.twitter.com/0BSQCn0hKZ — Basketball Sphere (@BSphere_) November 27, 2025

Zeljko Obradovic landed at the airport this evening, where Partizan fans welcomed him in large numbers. The atmosphere was emotional and full of support, with fans showing clearly how much his return from Athens means to them. All eyes are now on his decision regarding the… pic.twitter.com/qxNlgRjg6Q — Basketball Sphere (@BSphere_) November 27, 2025

Non è da escludere che ora Obradovic, sulla panchina del Partizan dal 2021, torni sui suoi passi e ritiri le proprie dimissioni. D’altronde la piazza, la stessa dove iniziò ad allenare nel 1991, ha mandato un messaggio molto chiaro.