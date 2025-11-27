obradovic partizan

Bagno di folla per Obradovic: i tifosi del Partizan lo implorano di restare

Coppe Europee Eurolega Home
Francesco ManziLascia un Commento su Bagno di folla per Obradovic: i tifosi del Partizan lo implorano di restare

Sono arrivate ieri le dimissioni di coach Zeljko Obradovic da allenatore del Partizan Belgrado, all’indomani della netta sconfitta di Atene contro il Panathinaikos. I bianconeri occupano la penultima posizione in EuroLega e il leggendario coach serbo se n’è assunto la totale responsabilità. Ieri erano già iniziati a circolare dei rumors che volevano Andrea Trinchieri come suo sostituto, ma intanto i tifosi del Partizan hanno mandato un chiaro messaggio.

Al rientro di Obradovic a Belgrado, dopo che il tecnico si era trattenuto 24 ore in più ad Atene, migliaia di tifosi lo hanno accolto all’aeroporto con striscioni e fumogeni, mostrandogli tutto il proprio affetto e chiedendogli disperatamente di restare.

Non è da escludere che ora Obradovic, sulla panchina del Partizan dal 2021, torni sui suoi passi e ritiri le proprie dimissioni. D’altronde la piazza, la stessa dove iniziò ad allenare nel 1991, ha mandato un messaggio molto chiaro.

Francesco Manzi
Latest posts by Francesco Manzi (see all)

Related Posts

Obradovic

Zeljko Obradovic si dimette da coach del Partizan: al suo posto un italiano?

Francesco Manzi
Carlik Jones Luca Vildoza

Partizan, infortunio per Carlik Jones: ipotesi Luca Vildoza?

Alessandro Saraceno
Partizan Belgrado EA7 Milano

L’EA7 Milano rimonta nella ripresa a Belgrado ma Guduric sbaglia la tripla del successo e vince il Partizan

Alessandro Saraceno

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.