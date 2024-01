Bahcesehir su Elie Okobo, il Monaco irride i rumors: “E noi vogliamo Michael Jordan!”

Nelle scorse ore Elie Okobo è finito temporaneamente fuori squadra all’AS Monaco per motivi comportamentali. Il giocatore francese ex Phoenix Suns avrebbe avuto un comportamento irrispettoso nei confronti dello staff dopo la partita persa contro l’Olympiacos in EuroLega.

Per questa sua situazione, Okobo nelle scorse ore è stato accostato al Behcesehir, club turco, in caso di addio al Monaco. Il rumors è stato riportato da varie fonti, ma l’account inglese della squadra monegasca ha risposto su X irridendo tali voci: “E noi vogliamo firmare Michael Jordan e farlo uscire dal ritiro”. Con tanto di emoji che ride.

Una smentita sicuramente singolare, a questo punto Okobo resterà al Monaco?

And we want to sign Michael Jordan out of retirement 😂 https://t.co/7v58Iect9C — AS Monaco Basket EN (@asmonaco_en) January 8, 2024

Elie Okobo ha segnato finora 10.2 punti di media in EuroLega in questa stagione.