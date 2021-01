Bam Adebayo pensa che i Miami Heat non siano all’altezza delle aspettative dei loro tifosi. Parlando ai giornalisti dopo la sconfitta per 120 a 100 di Miami contro dei scarsi Detroit Pistons, Adebayo ha detto che la squadra non si sta dimostrando all’altezza della cultura degli Heat, come detto a Tim Reynolds di The Associated Press.

Bam speaks:



“We didn’t play to … the Miami Heat culture that we represent. … We’re built on the culture. The culture is take a bunch of guys, counted out, overlooked, and you figure it out. Right now, we’re not doing it.”