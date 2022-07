Banchero gioca un’altra grande partita e Orlando vince anche contro Sacramento

Seconda partita di Paolo Banchero anche meglio della prima. La prima chiamata assoluta all’ultimo Draft ha guidato gli Orlando Magic al successo in Summer League contro i Sacramento Kings, 94-92 dopo due supplementari. L’ala promessa all’Italbasket ha chiuso con 23 punti, 6 rimbalzi, 6 assist, 4 recuperi, 2 stoppate e 8 palle perse in 34′, tirando 6/15 dal campo e 11/15 ai liberi.

Banchero in queste prime due uscite ha fatto subito brillare gli occhi di tutti i tifosi Magic, dimostrandosi non solo un ottimo realizzatore ma anche un playmaker di tutto rispetto. Certo le 8 palle perse sono un neo nella sua prestazione, ma alcuni degli assist che ha smazzato contro Sacramento sono stati notevoli. Per gradire, Banchero ha anche segnato schiacciando in 360° in contropiede, durante il primo quarto.

rook was hooping @Pp_doesit 🪄 23 PTS | 6 REB | 6 AST pic.twitter.com/nlklro39t5 — Orlando Magic (@OrlandoMagic) July 9, 2022

La partita è stata molto equilibrata ed è stata decisa da un layup di Emanuel Terry proprio su assist di Banchero. L’altro rookie con i riflettori addosso, Keegan Murray, quarta scelta assoluta dei Kings, ha realizzato invece 20 punti con 9 rimbalzi.

Paolo Banchero dimes it to Emanuel Terry for the game-winning bucket in double OT and the @OrlandoMagic WIN! pic.twitter.com/Yp2dVJGZLi — NBA (@NBA) July 9, 2022