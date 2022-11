Paolo Banchero continua a dimostrare perché gli Orlando Magic lo hanno scelto con la pick numero 1 assoluta al Draft NBA 2022. La scelta di puntare su Banchero potrebbe benissimo essere la cosa migliore successa alla squadra della Florida dopo aver selezionato Shaq.

Questa notte contro gli Houston Rockets, Banchero ha regalato un’altra partita da 30 punti. Ha chiuso con anche 6 rimbalzi, 4 assist e 2 palle rubate in una notte altamente efficiente dove ha tirato con il 50% dal campo.

Mentre i Magic hanno perso la gara 134 a 127, Banchero ha fornito loro un motivo per essere ottimisti sul futuro. Come fatto notare da NBA TV, la stella nascente Paolo Banchero si unisce a Shaq come gli unici rookie dei Magic a segnare almeno 30 punti in due partite consecutive. L’italo-americano ha accumulato 33 punti durante la resa dei conti di sabato sera contro i Sacramento Kings.

Something special brewing up in Orlando 🪄 @Pp_doesit pic.twitter.com/Fu4YgMc4zQ — NBA TV (@NBATV) November 8, 2022

L’attacco di Banchero è sempre stato l’aspetto più apprezzato del suo gioco e lo sta sicuramente dimostrando con il suo inizio caldo nella stagione 2022-23. Tuttavia, anche la versatilità del giovane è stata una gradita sorpresa.

Durante la loro partita con i Kings, ha anche messo a referto 15 rimbalzi da abbinare ai suoi 33 punti. Con ciò, è diventato solo il secondo adolescente dai tempi di LeBron James a registrare almeno 30 punti e 15 rimbalzi in una gara.

Leggi anche: Simone Fontecchio: “Agli italiani dico di stare tranquilli: arriverà il mio momento”