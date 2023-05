Paolo Banchero ha vissuto per molti mesi il corteggiamento da parte del basket italiano ma poi non se n’è fatto nulla perché a oggi pare lui voglia indossare la maglia di Team USA. Ricordiamo che Banchero non ha mai messo piede in Italia in vita sua e la prima volta lo farà il 14 giugno, invitato da Sky per festeggiare i 20 anni nel nostro Paese.

Si tratta di una prima volta assoluta per il ragazzo con un cognome di chiarissime origini italiane che però non ha mai visto la terra natale dei nonni e dei bisnonni, i quali molti decenni fa si sono spostati in Oregon per trovare lavoro e iniziare una nuova vita.

Sfrutterà quest’impegno commerciale con Sky per fare anche una vacanza nel nostro Paese, amatissimo dagli americani e spesso visitato dai campioni NBA. Ricordiamo tutte le volte che LeBron James è venuto in vacanza in Sardegna o sulla Costiera Amalfitana.

Chissà che magari il primo incontro fisico con l’Italia lo farà ricredere e cederà alle lusinghe della nostra Federazione, che lo sta corteggiando da diversi mesi/anni. Stiamo a vedere se Banchero verrà folgorato sulla via di Milano e giocherà con l’Italia il Mondiale asiatico.

