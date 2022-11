Paolo Banchero questa notte è tornato in campo dopo 3 settimane circa di assenza a causa di una distorsione alla caviglia e ha segnato 19 punti in quasi 37 minuti di utilizzo.

Non una serata da ricordare perché gli Orlando Magic hanno perso all’Amway Center in Florida contro dei Phildealphia 76ers rimaneggiati perché non c’erano né James Harden né Joel Embiid, con Shake Milton top scorer del match con 24 punti a referto e a un rimbalzo dalla tripla doppia.

Banchero ha aggiunto anche 4 rimbalzi e 3 assist alla sua prestazione. Non ha tirato nemmeno male perché ha chiuso 5 su 12 dal campo e 8 su 11 a cronometro fermo. Non è stato però il miglior marcatore dei suoi perché quello che ha fatto meglio di tutti è stato il tedesco Franz Wagner, autore di 24 punti. Bol Bol invece si è fermato a quota 18, un punto in meno del ragazzo italo-americano.

A questo punto possiamo dire che la stagione degli Orlando Magic è compromessa, le possibilità di arrivare ai playoff sono a meno di zero e quindi l’unica speranza che hanno è arrivare ultimi a Est a pescare quest’estate il jolly francese chiamato Victor Wembanyama.

Leggi anche: Sorpresa al Mondiale di calcio: in campo anche il “sosia” di LeBron James