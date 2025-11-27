Banchi stecca la prima, Italbasket battuta dall’Islanda

Italia 76 – Islanda 81

(21-21, 13-17, 20-23, 22-20)

Luca Banchi cade alla prima da capo allenatore dell’Italbasket. Gli Azzurri, di fronte ad Achille Polonara a bordo campo, soccombono all’Islanda nella prima gara di qualificazione ai Mondiali 2027.

Non basta un primo tempo superlativo di Casarin che tiene lì l’Italia, sul -4 all’intervallo. Anche perché nel terzo periodo, quando la guardia di Cremona si accomoda in panchina per problemi di falli, l’Islanda allunga fino al +9. A questo punto sale in cattedra Procida che prima limita i danni e poi guida la riscossa azzurra. Arrivata sul +4, alla truppa di Banchi manca il killer instinct, come dimostrano i troppi liberi sbagliati nelle battute conclusive. Gli islandesi hanno più lucidità con Fridriksson (ex proprio di Tortona) che corona la sua partita sontuosa mentre Della Valle non gestisce al meglio i possessi più pesanti. Pesa anche qualche fischio arbitrale come un tecnico per flopping a Procida e l’ultima rimessa a 17″ dalla fine che nega all’Italia il diritto all’ultimo assalto. Poco prima il contropiede fallito da Tonut, autentica sliding door che rovina la festa di Tortona e mette in salita il cammino azzurro verso i Mondiali. Così la trasferta di domenica in Lituania (clamorosamente battuta dalla Gran Bretagna all’esordio) assume già un peso specifico importante.

TABELLINI

Italia: Della Valle 10, Tonut, Tessitori 10 (10 rimb, 5 ass), Procida 16, Ferrari 2, Baldasso 13, Suigo, Casarin 19, Librizzi, Grant 2, Vincini, Petrucelli 4.

Islanda: Steinarsson 7, Henningsson n.e., Gudmundsson 8, Thorbjarnarson n.e., Fridriksson 29 (5 ass), Hermannson 6, Agustsson n.e., Palsson 7, Gunnarsson 8, Hlinason 16 (7 rimb), Bjornsson n.e., Thrastarson. Coach: Pedersen.

