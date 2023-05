Barcellona, in Liga c’è gloria anche per l’azzurrino Dame Sarr

Qualche mese Dame Sarr aveva fatto il proprio esordio in Liga ACB con la prima squadra del Barcellona, diventando il secondo più giovane di sempre ad debuttare con i catalani e attirando l’attenzione del nostro basket. L’azzurro classe 2006, nato in Veneto ad Oderzo e passato alla cantera del Barça la scorsa estate, era poi sceso nuovamente in campo, ma solo per 20” contro Gran Canaria. Oggi è stato invece il suo “grande giorno”: complice la larghissima vittoria contro Fuenlabrada, coach Jasikevicius lo ha schierato addirittura per 6′ abbondanti. Sarr ha risposto alla grande, segnando 8 punti con 4/4 da due e 0/2 da tre. Nessun giocatore del Barcellona aveva mai segnato 8 punti prima di compiere 17 anni.

Sono i primi punti di Sarr in Liga ACB e in generale tra i pro: lo scorso anno in Italia giocava a Bassano del Grappa.