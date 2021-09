Barcellona, lungo stop per Alex Abrines

Tegola per il Barcellona che dovrà rinunciare a lungo ad Alex Abrines.

Il giocatore blaugrana si è infortunato nel corso della gara di Supercoppa Spagnola giocata a Tenerife e persa clamorosamente contro il Real Madrid.

Abrines si è lesionato la rotula del ginocchio sinistro ed è stata operato oggi. Per lui i tempi di recupero, stando al sito ufficiale del club catalano, sono stimati in 4 mesi perciò è possibile che lo rivedremo in campo direttamente nel 2022.

