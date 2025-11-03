Barcelona Murcia Shengelia

Barcelona sconfitto da Murcia: allarme infortunio per Shengelia

Alessandro Saraceno

Brutta battuta d’arresto per il Barcelona di Shengelia, sconfitto in casa 81-78 da Murcia nella giornata di domenica. Il match ha lasciato la squadra catalana con una preoccupazione maggiore: l’infortunio a Tornik’e Shengelia.

La 34enne ala georgiana ha abbandonato il campo a causa di una distorsione alla caviglia sinistra, assistito dagli staff medici con soli 6,3 secondi sul cronometro. Shengelia, autore di 21 punti, il massimo in partita, dovrà sottoporsi a ulteriori accertamenti nei prossimi giorni e resta in dubbio per il Round 9 di EuroLeague, quando il Barcellona ospiterà il Real Madrid al Palau Blaugrana.

La formazione catalana era già priva di giocatori chiave come Nicolas Laprovittola, Juan Nunez e Miles Norris, costringendo il resto della squadra a dilatare la rotazione. Nonostante gli sforzi di Shengelia, i padroni di casa non sono riusciti a recuperare il vantaggio iniziale di Murcia, che ha controllato l’incontro per gran parte della partita, arrivando a condurre anche di 19 punti.

Questa sconfitta rappresenta un duro colpo per il Barcellona, che dovrà fare i conti non solo con il morale della squadra, ma soprattutto con l’incertezza legata al recupero di Shengelia in vista del prossimo impegno europeo.

