Andrea Bargnani, ex prima scelta assoluta al Draft NBA, torna a far parlare di sé per una suggestiva (e divertente) proposta olimpica. Ospite del podcast “A Cresta Alta”, condotto da Danilo e Federico Gallinari, l’ex azzurro ha lanciato un’idea che ha fatto sorridere i fan e gli appassionati di basket italiano: formare una squadra 3 contro 3 per provare a qualificarsi alle Olimpiadi insieme a Gallinari, Marco Belinelli e Stefano Mancinelli.

La proposta nel podcast: un 3×3 tutto italiano (e nostalgico)

Durante l’episodio, in un tono chiaramente scherzoso ma affettuosamente nostalgico, Bargnani ha proposto di unire le forze con alcuni dei grandi protagonisti del basket italiano degli ultimi 20 anni: Danilo Gallinari, ancora attivo nel campionato portoricano; Marco Belinelli, oggi capitano della Virtus Bologna; e Stefano Mancinelli, ritiratosi da poco ma ancora in gran forma.

“Ero con il Mancio che parlavamo di fare questa squadra 3 contro 3 per arrivare finalmente alle Olimpiadi: io, te, Mancio e Beli. Ci sta eh, squadrone!” , ha detto il Mago.

, ha detto il Mago. “Al 3 contro 3 occhio che menano però poi ai liberi segniamo sempre”, ha risposto Danilo Gallinari.

Un 3×3 “vintage” alle Olimpiadi? L’idea accende l’entusiasmo

Il basket 3×3 è ormai disciplina olimpica ufficiale e l’Italia, pur con una tradizione importante nel basket 5 contro 5, sta cercando di affermarsi anche in questa versione più dinamica e street del gioco. L’idea di vedere quattro icone del basket azzurro insieme in un campo 3×3 per rappresentare l’Italia ai Giochi Olimpici è una suggestione che unisce leggenda, amicizia e passione.

Un sogno impossibile, ma che ha fatto sorridere tutti

Sebbene sia impossibile che i quattro tornino realmente in campo per disputare tornei FIBA 3×3 con l’obiettivo olimpico, l’idea ha acceso l’interesse del pubblico e riportato l’attenzione su una disciplina in crescita. E chissà, magari una partita-esibizione o un torneo celebrativo potrebbe davvero vedere in campo Bargnani, Gallinari, Belinelli e Mancinelli…