Andrea Bargnani è tornato a parlare in pubblico dopo diversi mesi di assenza al Torneo i Giardini Margherita di Bologna, senza dubbio il torneo estivo di playground più importante a livello italiano. Ecco le parole che ha rilasciato Bargnani su Gianmarco Pozzecco e l’Italbasket a Davide Fumagalli di Eurosport:

“La Nazionale l’ho seguita l’anno scorso, la partita contro la Serbia è stata epica. Secondo me Pozzecco è la persona giusta in Nazionale per creare le vibes giuste durante l’estate, uno che crea un’atmosfera particolare. E’ preparato dal punto di vista tecnico, mi piace anche per l’atteggiamento. Non mi piace quando fa quelle sfuriate e ha quegli eccessi ma credo che facciano parte del suo carattere. Il Mondiale è più aperto, più facile rispetto agli Europei per certi versi, non ci sono squadre cuscinetto però c’è la possibilità di andare più avanti. E’ una nazionale che non ha stelle ma un gruppo molto solido e che ha dimostrato di poter fare grandi cose. E poi c’è Gigi (Datome ndr), con Gigi tutto è possibile“.

Insomma, l’Italbasket di Gianmarco Pozzecco ha certamente un fan speciale e quello si chiama Andrea Bargnani, che li supporterà anche durante il Mondiale asiatico di quest’estate.