Barkley rivela al mondo chi è nel suo “Monte Rushmore” di giocatori NBA

Barkley Monte Rushmore – Molte persone si divertono a parlare dei loro primi cinque giocatori o del loro “Monte Rushmore” di uno sport. È un modo divertente per capire chi sono i migliori giocatori del mondo. È particolarmente interessante quando una leggenda condivide con noi anche la sua lista di fenomeni. Charles Barkley fa sapere al mondo chi è nel suo Monte Rushmore di giocatori NBA:

Bill Russell, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Larry Bird, Michael Jordan, Kobe Bryant e LeBron James.

"These are the most important figures as far as basketball in my opinion."

Chuck shares his "Mount Rushmore" of NBA history. pic.twitter.com/ObDZ3MuXEy

