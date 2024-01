Il centro dell’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano, Kyle Hines, ha fatto di tutto. Giunto alla sua 14ª stagione nella Turkish Airlines EuroLeague, il quattro volte campione ha riflettuto su alcuni dei suoi momenti chiave fino ad oggi nella più importante competizione europea di basket per club.

Tutto è iniziato per il 37enne Hines il 20 ottobre 2010, quando ha fatto il suo debutto in EuroLeague con il Brose Baskets Bamburg. Come spiega il giocatore, la sua avventura europea è iniziata una stagione prima, quando ha giocato per il club italiano di Veroli, non lontano da Roma, dal 2008 al 2010. È interessante notare che la prima partita di EuroLeague di Hines è avvenuta nella capitale italiana, quando la sua nuova squadra di Bamburg ha affrontato la Lottomatica Roma.

“Avevo assistito alla mia prima partita di EuroLeague proprio in quel palazzetto. Non sapevo che quella partita avrebbe dato il via a un viaggio di 14 anni che sto ancora percorrendo… o che sto per concludere, a seconda di chi lo chieda”.

L’inizio della sua eredità in EuroLeague

Dopo aver avuto un grande impatto in 10 partite dalla panchina per il Bamburg, l’Olympiacos Pireo ha presto chiamato. La prima stagione di Hines con i Reds non poteva andare meglio, visto che il club ha vinto il suo secondo titolo di EuroLeague. Dopo essere stato sotto di 19 punti contro il CSKA Mosca nella finale a Istanbul, in Turchia, l’Olympiacos ha rimontato prima di vincere con un tiro all’ultimo secondo di Georgios Printezis.

“Questa seconda foto ha un grande significato. È quando abbiamo vinto il titolo di EuroLeague, la prima volta che ho vinto il titolo di EuroLeague, con l’Olympiacos. Per me questa è una delle migliori partite della storia dell’EuroLeague. Non lo dico solo perché ne ho fatto parte. Eravamo sotto di 19 punti e siamo riusciti a rimontare e a vincere questa partita. Non erano in molti a credere che questa squadra potesse vincere l’EuroLeague; credo che non lo sapessimo nemmeno noi. È la prima EuroLeague, quindi non si dimentica mai la prima”.

La stagione successiva, che si è rivelata essere l’ultima di Hines con la maglia dell’Olympiacos, ha visto lo stesso risultato: un altro successo in EuroLeague. Questa volta, Hines e i Reds hanno battuto il Real Madrid 100 a 88 nella partita alla 02 Arena di Londra, in Inghilterra.

“Il prossimo è quando abbiamo vinto il titolo di EuroLeague, la seconda volta con l’Olympiacos, back-to-back a Londra, in Inghilterra. In quell’occasione siamo stati solo la seconda squadra nella storia dell’EuroLeague a vincere in back-to-back. Per noi vincere un titolo di EuroLeague in una delle arene più famose del mondo è stato sicuramente speciale”.

Capitanare una squadra verso la gloria dell’EuroLeague

Hines ha lasciato l’Olympiacos nel 2013 e ha trascorso i sette anni successivi al CSKA. Oltre a diventare campione di EuroLeague per la terza volta nella stagione 2015-16, Hines ha capitanato il CSKA alla gloria dell’EuroLeague nella stagione 2018-19, che ha aggiunto una sensazione diversa ai tre trionfi precedenti.

“Questo è stato davvero speciale perché ero il capitano della squadra. Non c’è niente di meglio, come capitano di una squadra, di poter sollevare il titolo e alzare il trofeo sopra la testa con tutti i tuoi compagni di squadra e tutti i presenti. C’erano molti membri della mia famiglia; mia moglie era presente, mio figlio era un po’ troppo piccolo, ma mia figlia era presente. È un ricordo che durerà per sempre per tutti noi”.

Il ritorno a “casa”

Poi, nell’estate del 2020, Hines è tornato nel luogo in cui è iniziata la sua carriera di cestista professionista: L’Italia. Dieci anni dopo aver lasciato Veroli, Hines ha firmato per l’EA7 Emporio Armani Milano e da allora gioca sotto la guida del capo allenatore Ettore Messina.

“Ho iniziato la mia carriera in Italia, quindi per me, sperando di avere l’opportunità di finire la mia carriera in Italia, significa molto. Questo club, questa città e l’Italia nel suo complesso sono sicuramente molto speciali per me”.

