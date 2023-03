Anadolu Efes, quando tornerà in campo Vasilije Micic?

Giocare senza Vasilije Micic è una sfida molto ardua per l’Anadolu Efes Istanbul, bicampione della Turkish Airlines EuroLeague. Ma l’MVP delle Final Four del 2021 e 2022 e MVP della stagione 2020-21, sta per tornare ad allenarsi con la squadra di coach Ergin Ataman.

“Micic ha iniziato gli allenamenti individuali. Anche lui sta continuando la terapia. La situazione è migliorata negli ultimi due o tre giorni. All’inizio della prossima settimana comincerà gli allenamenti di squadra. E, se si sente a suo agio, penso che inizierà a giocare in poco tempo”, ha raccontato ieri sera Ataman.

Vasilije Micic, 29 anni, è stato messo da parte per un mese a causa di un infortunio al ginocchio. La sua ultima apparizione è stata nella sconfitta del round 23 della stagione regolare di EuroLega contro l’Olympiacos alla Peace and Friendship Arena.

La squadra di Istanbul si trova sul 13-12 nella principale competizione continentale per club d’Europa. Dopo aver affrontato domenica il Frutti Extra Bursaspor dopo la pausa dovuta ai devastanti terremoti in Turchia, l’Efes affronterà un’impegnativa e cruciale settimana di due partite in EuroLega con una trasferta contro la Stella Rossa Belgrado e una sfida casalinga contro il Maccabi Tel Aviv, rispettivamente mercoledì e venerdì prossimo.

