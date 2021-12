Basket Lega A. Quali sono le squadre più solide su cui scommettere

Cercare il miglior sito di scommesse sportive online è utile soprattutto quando si parla di basket, in una Lega A molto agguerrita dove sono presenti tantissime squadre che lottano per le zone alte e ogni partita promette tantissimi canestri con finali a trazione over.

Basta dare un’occhiata alle quote di Betfair o di altri siti di scommesse per capire subito la situazione della Lega A, tuttavia sono diverse le squadre statisticamente in forma nelle ultime gare su cui puntare: ecco quali sono.

Olimpia Milano: solidità e imbattibilità

11 vittorie su altrettante partite con un totale di 923 punti fanno dell’Olimpia Milano la diretta candidata per la vittoria della Lega. Non conta se la squadra gioca in casa o in trasferta, attualmente è la migliore e il suo stato di forma la rende una squadra solida, quasi imbattibile.

Virtus Bologna da record: 1012 punti in 11 partite

9 vittorie, 2 pareggi e 1012 punti realizzati in 11 partite, fanno della Virtus Bologna una squadra da over su cui puntare per una valanga di punti in ogni partita. Gli emiliani sono affidabili sia in trasferta che in casa e raramente terminano le loro partite in overtime. In campionato per ora è stata sconfitta solo dal Basket Napoli e da Tortona ma è stabile al secondo posto e segue la compagine milanese a distanza di una manciata di punti.

Basket Napoli: squadra fisica che sta facendo molto bene in campo

I partenopei sono una sicurezza e stanno stracciando le rivali in campo senza pietà, il Basket Napoli è una squadra solida capace di afferrare il terzo posto e rimanerci, dopo una lunga fila di vittorie consecutive. Una squadra solida, votata a spazzare via le avversarie facendo pressione e mettendo in pratica la fisicità.

Trento

Capace di mettere insieme 8 punti su dieci dalla settima all’undicesima giornata di Lega A, Trento ultimamente ha steccato solo contro Trieste e ha avuto la meglio in overtime contro Tortona. Una squadra che viaggia a un ritmo di quasi 80 punti a partita che sta mettendo in risalto le sue doti in questa prima parte di campionato.

Venezia tenta l’assalto ai playoff

Anche se ha perso le sfide contro Sassari e Brescia, la Serenissima possiede ancora le carte buone per tentare l’assalto alla zona playoff e cercare di salire il più possibile. La media punti è quasi di 80 in ogni partita e anche se è una squadra da under riesce a ottenere risultati discreti sia in casa che in trasferta.

Pesaro sta dimostrando statisticamente un’ottimo stato di forma

Le vittorie contro Cremona, Varese e Treviso hanno tolto la squadra dalla zona retrocessione confermando l’ottimo stato di forma. Anche se il team viaggia a un ritmo di circa 80 punti a partita, contro Varese la compagine si è superata vincendo 94 a 75. Non male, tenendo presente che la zona playoff dista soltanto pochi punti, Pesaro potrebbe tentare l’assalto alle posizioni che contano di più.