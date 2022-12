Una notte così non si era MAI VISTA in 75 anni di NBA!

Mai prima d’ora nella storia della NBA ce era mai esistita una nottata come quesra, che ha visto il giorno con il punteggio più alto di sempre in cui hanno giocato almeno 10 squadre, secondo ESPN Stats & Info.

NBA teams averaged 119.1 PPG across 10 games tonight.

There have been 1,569 days in NBA history where at least 10 games were played.

Wednesday was the highest-scoring day of any of them (h/t @EliasSports). pic.twitter.com/CcyL2h2AeG

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) December 15, 2022