L’NBA ha multato Brooklyn perché… ha dichiarato troppi infortunati

I Brooklyn Nets sono ora una delle poche squadre NBA che possono definirsi veramente al completo. Il team è ora senza infortuni e venerdì schiererà un roster al completo contro i Toronto Raptors.

Sebbene questo sia uno sviluppo innegabilmente positivo per i Nets, non sorrideranno per la recente decisione dell’NBA di dare loro una multa da 25mila dollari per una recente violazione del rapporto sugli infortuni. Apparentemente, i funzionari della lega non hanno apprezzato il modo in cui Brooklyn ha deciso di far riposare OTTO giocatori durante la vittoria di sabato contro gli Indiana Pacers:

“L’NBA ha annunciato oggi che i Brooklyn Nets hanno preso una multa da 25.000 dollari per non aver rispettato le politiche della lega che disciplinano la segnalazione degli infortuni”, si legge in una dichiarazione ufficiale dell’NBA.

The Brooklyn Nets have been fined $25,000 for failure to comply with the league’s policy regarding “injury reporting”. (via @NBAPR) pic.twitter.com/oe6hj53mn0 — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) December 15, 2022

Kevin Durant, Kyrie Irving, Ben Simmons, Nic Claxton, Seth Curry, Joe Harris, T.J. Warren e Royce O’Neale hanno saltato la gara contro gli Indiana Pacers per vari motivi. Sembra che i Nets abbiano commesso una sorta di errore di documentazione nel segnalare gli infortuni e la lega, come sempre, ha agito rapidamente. Stiamo a vedere se ci saranno ulteriori sviluppi.

