“Durant deve vincere un titolo da leader, come detto e fatto da LeBron”, ma KD sbugiarda Charles Barkley su Twitter

Charles Barkley crede che Kevin Durant debba essere il leader di una squadra vincitrice del campionato per dimostrare di essere allo stesso livello di LeBron James, Kobe Bryant e gli altri più grandi giocatori di tutti i tempi. Quando gli è stata chiesta la sua opinione su questa situazione durante un’apparizione in “First Take”, Barkley ha notato che James ha detto che doveva vincere un campionato senza Dwyane Wade per ottenere il rispetto delle “vecchie teste”.

Durant ha risposto a Barkley sui social media, poco convinto che James abbia effettivamente fatto una simile affermazione sulla propria eredità. Durant ha ragione? LeBron James ha mai detto che aveva bisogno di vincere un titolo senza Dwyane Wade per guadagnarsi il rispetto?

“Non ricordo che bron abbia detto questo… qualcuno mi linka un articolo”.

I don’t remember bron saying this…somebody link me to the article https://t.co/Ze3z7b9vN2 — Kevin Durant (@KDTrey5) February 27, 2023

Non sembra esserci alcuna prova che James abbia affermato pubblicamente che vincere un anello senza Wade nella sua squadra fosse un requisito per ottenere il rispetto che meritava. È possibile che Barkley stia raccontando una conversazione privata.

James ha sottolineato l’importanza di Wade nel 2010, che alla fine lo ha aiutato a vincere un campionato. James e Wade hanno collezionato quattro presenze consecutive alle NBA Finals e hanno vinto 2 anelli a Miami.

“Per realizzare ciò che volevo davvero ottenere in questo campionato, ovvero vincere ai massimi livelli, avevo bisogno di lui”, ha detto James di Wade dopo che gli ex compagni di squadra si sono affrontati per l’ultima volta nel 2018.

