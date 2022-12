Il video della point guard dei Golden State Warriors, Steph Curry, che lo mostra mentre mette a segno cinque tiri di fila a tutto campo, sta diventando virale, con l’intero mondo Twitter dell’NBA che discute se sia vero o falso.

Se fosse stato fatto da qualsiasi altro giocatore, sarebbe stato facile dire che è falso. Non ci sarebbe nemmeno un dibattito al riguardo. Ma qui stiamo parlando di Steph Curry, ampiamente considerato il più grande tiratore di tutti i tempi e un giocatore che una volta ha realizzato 105 triple consecutive. Detto questo, è facile capire perché molte persone siano divise se abbia davvero realizzato quell’impresa folle o meno.

Alcuni pensano che sia reale, riponendo la loro convinzione sul fatto che Steph Curry sia il tiratore migliore di sempre. Altri hanno anche affermato che la traiettoria della palla quando Steph l’ha lanciata e il modo in cui è rimbalzata sul campo dopo essere entrata nel cerchio sembrava tutto naturale.

Naturalmente, altri si sono affrettati a sottolineare perché è fake. Per prima cosa, è praticamente impossibile per Curry fare cinque tiri a tutto campo e far entrare la palla senza intoppi, il tutto senza allenamento e affidandosi solo alla pura fortuna. Molti hanno anche sottolineato che la persona che lo ha condiviso, Ari Fararooy, è un noto regista di video eccellente nell’editing.

