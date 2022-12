Paura per gli Warriors! Steph Curry lascia il campo per infortunio

I primi due mesi del 2022-23 sono stati molto più duri per i Golden State Warriors di quanto chiunque potesse immaginare. Se Steph Curry degli Warriors rimane fuori per un lungo periodo, tuttavia, i campioni in carica, che ora sono 14-15, potrebbero avere nuovi problemi.

Curry ha lasciato la partita durante la sconfitta per 125 a 119 della sua squadra contro gli Indiana Pacers alla fine del terzo quarto, in evidente dolore dopo aver piegato goffamente la spalla mentre cercava di rubare la sfera all’avversario. Gli Warriors hanno chiamato timeout subito dopo l’incidente e Curry è stato escluso per il resto della partita pochi minuti dopo, una volta che si era già ritirato negli spogliatoi.

Steve Kerr ha fornito un aggiornamento sull’MVP delle Finals in carica dopo il match, osservando che la gravità dell’infortunio di Curry sarà rivelata da una risonanza magnetica di oggi. L’unico raggio di speranza qui? Il sempre solare Curry era apparentemente di buon umore dopo la sfida.

Steve Kerr provided an update on Steph Curry's injury 🔽 pic.twitter.com/eIaEJqA01l — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) December 15, 2022

Curry ha chiuso con 38 punti, 7 rimbalzi e 7 assist al momento della sua uscita, segnando la metà dei punti dei californiani durante i primi 24 disastrosi minuti. Ha guidato una rimonta all’inizio del terzo quarto, con un parziale di 20-1 dopo che la sua squadra era sotto 75-54 all’intervallo.

