Draymond Green, il giorno del ritorno in campo non è una data qualunque per gli americani

L’ala dei Golden State Warriors, Draymond Green, dovrebbe giocare questa notte nella partita della sua squadra contro i Memphis Grizzlies. A riportare la notizia per primo è stato Shams Charania di The Athletic. Si tratta di un ritorno nel giorno del Martin Luther King Jr. per Green, che ha saltato le ultime 16 partite.

L’ex miglior difensore dell’anno è stato sospeso a tempo indeterminato dalla lega per aver colpito Jusuf Nurkic alla testa durante una partita lo scorso 12 dicembre.

Alla fine ha scontato una sospensione ufficiale di 12 partite prima di essere reintegrato, ma ne ha saltate altre quattro a causa del periodo di preparazione per il suo ritorno in campo. Secondo un rapporto del Mirror US, Green ha perso 1,9 milioni di dollari durante il periodo di sospensione.

Stiamo a vedere in che condizioni è Draymond Green e se potrà essere determinate sin da domani, anche se non sarà semplice dopo così tante partite di assenza. Ricordiamo che i Memphis Grizzlies non potranno contare su Ja Morant, il quale ha finito anzitempo la stagione per un infortunio alla spalla.

La domanda che si stanno facendo tutti è: Draymond Green commetterà altre fesserie? Solo i posteri ce lo potranno dire.

