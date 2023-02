Ricordi quando Draymond Green promise che sarebbe stato un testimone in prima linea nel momento in cui LeBron James avrebbe battuto il record di tutti i tempi di Kareem Abdul-Jabbar? Bene, l’NBA Twitter non se l’è affatto scordato. E ora i tifosi vogliono che la stella dei Golden State Warriors mantenga il suo impegno.

Con LeBron sull’orlo di infrangere il record di tutti i tempi, le cattive lingue di Twitter vogliono solo assicurarsi che Green sia un uomo di parola. Pertanto, si aspettano che sia presente martedì quando i Los Angeles Lakers affronteranno gli Oklahoma City Thunder. James è a soli 36 punti dal record e potrebbe benissimo fare la storia martedì notte.

Can't forget when Dray said this 😂 pic.twitter.com/GPDm85ANTs — Bleacher Report (@BleacherReport) February 7, 2023

Fortunatamente per lui, gli Warriors non hanno una partita martedì. Anche se LeBron James non riuscirà a battere il record contro i Thunder, Draymond Green potrà essere presente giovedì quando i Lakers affronteranno i Milwaukee Bucks. I Dubs non giocano fino a sabato, quindi ci aspettiamo tutti che Dray mantenga la sua promessa.

Stiamo a vedere se il fenomeno degli Warriors riuscirà a fare quello che tutti sperano questa notte, anche se non sarà semplicissimo, 36 punti non sono pochissimi.

