Facundo Campazzo è tornato in Europa e continuerà la sua carriera con la Stella Rossa Belgrado e Nikola Jokic e Luka Doncic c’entrano con questa scelta.

Dopo aver firmato il contratto fino alla fine della stagione 2023-24, l’argentino si è unito agli allenamenti della sua nuova squadra e ha dato le sue prime impressioni come giocatore dello Crvena Zvezda.

“Fin qui tutto bene. Sono molto felice di essere qui. I compagni di squadra, lo staff e il coach mi hanno accolto con tanto amore e gentilezza e non vedo l’ora di iniziare a giocare”, ha detto Campazzo.

Ha fatto sapere che i suoi ex compagni di squadra in NBA, Nikola Jokic e Luka Doncic, gli hanno parlato della squadra di Belgrado:

“A loro piace molto la Stella Rossa. A entrambi. Jokic mi ha parlato di più di Belgrado, il posto migliore in cui vivere, e mi ha aiutato molto in questa decisione. Luka mi ha mandato un messaggio e si è congratulato con me. Era felice e voleva che giocassi per questa squadra”.

Ad accoglierlo nella Stella Rossa un volto noto, il connazionale Luca Vildoza:

“Lui è stato uno dei motivi per cui sono qui. Per riadattarmi alle partite di EuroLega, avere un amico qui è molto importante”.

Ricordiamo però che, fino a nuova comunicazione, Facundo Campazzo non può giocare in EuroLega con i serbi per un ban ricevuto dalla competizione.