Da “Random Created Player” a “Game Winner”: l’Italbasket trolla su Twitter dopo la schiacciata di Fontecchio

Già, stiamo facendo l’ennesimo articolo su Simone Fontecchio, però anche l’Italbasket ha deciso di sbizzarrirsi sul giocatore degli Utah Jazz.

Un mese e mezzo fa ci aveva dato fastidio quando Kenny Beecham, founder del brand EnjoyBBall, scrisse che Simone è un “giocatore creato a caso”, ma la vendetta è un piatto che va servito freddo e l’Italbasket ci ha pensato questa notte, naturalmente grazie al game winner di Fontecchio:

𝚁𝚊𝚗𝚍𝚘𝚖 𝙲𝚛𝚎𝚊𝚝𝚎𝚍 𝙿𝚕𝚊𝚢𝚎𝚛 𝙷𝚒𝚝 𝚝𝚑𝚎 𝙶𝚊𝚖𝚎 𝚆𝚒𝚗𝚗𝚎𝚛 𝚃𝚘𝚗𝚒𝚐𝚑𝚝 🫠🙃 https://t.co/QncbxYhkk4 pic.twitter.com/TJemdwwbho — Italbasket (@Italbasket) December 8, 2022

Naturalmente non è stato un percorso semplice per Simone perché ci sono state tante gare dov’è stato a guardare, il Covid l’ha fermato per qualche match, spesso ha giocato 2-3 minuti, ma lui non ha smesso di lavorare e oggi siamo qui.

Si tratta certamente di una bella rivincita per il nostro basket verso l’idea che gli americani hanno ancora degli europei. Tendenzialmente siamo per forza più scarsi di loro, soprattutto perché siamo “bianchi, meno atletici e più molli”, molli secondo il loro punto di vista.

Simo Fontecchio ha dimostrato che, con il lavoro, certe carenze fisiche possono essere compensate e che può giocare un ultimo possesso di una gara NBA, addirittura decidendolo. Inutile dirvi che siamo felicissimi per quello che è accaduto questa notte, ma crediamo che lo siate tutti quanti. E soprattutto che è la prima di tante gioie che Simone ci regalerà!

