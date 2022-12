FENOMENO FONTECCHIO! GAME WINNER in schiacciata contro gli Warriors

Questa notte Simone Fontecchio ha vissuto senza dubbio il suo momento più alto da quando gioca con gli Utah Jazz perché, con una schiacciata, ha regalato il successo ai suoi contro i campioni NBA in carica dei Golden State Warriors.

Sembra assurdo tutto ciò ma è successo davvero. Simo ha davvero schiacciato in contropiede con i californiani e ha fatto esultare tutta Salt Lake City.

goodnight, jazz fans — Utah Jazz (@utahjazz) December 8, 2022

Non è stato l’unico tiro a bersaglio del ragazzo italiano ex Baskonia e Alba Berlino perché in totale ha messo a referto 18 punti, frutto di 3 triple, 3 canestri da dentro l’arco e 3 tiri liberi, per un 6 su 10 complessivo dal campo in 19 minuti e mezzo di utilizzo. A questi ha aggiunto anche 3 rimbalzi, 1 assist e 1 stoppata.

Inutile dirvi che questa è stata finora la sua miglior partita da quando gioca in NBA, sappiamo che lo sapete. In tutto ciò Utah ha battuto gli Warriors, non gli Orlando Magic, e soprattutto Fontecchio era in campo all’ultimo possesso e Malik Beasley gli ha passato la sfera senza esitazione, come se fosse un Lauri Markkanen o un Jordan Clarkson, che tra l’altro è stato il tor scorer dei padroni di casa con 22 punti. Simone ha chiuso con il secondo miglior punteggio dei Jazz a pari punti con Beasley.

Gli Warriors, privi di Steph Curry e Draymond Green, hanno potuto contare sui 36 di Jordan Poole, sui 24 di Jonathan Kuminga e sui 22 di Klay Thompson.

Leggi anche: Jordan Brand aprirà prima di Natale il primo flagship store a Milano