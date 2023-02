Giannis Antetokounmpo, quanto dovrà stare fuori per il suo infortunio al polso?

C’è stata molta preoccupazione per l’infortunio di Giannis Antetokounmpo. La superstar dei Milwaukee Bucks ha fatto alcuni test al polso destro lunedì e i fan saranno felici di sapere che i risultati sono stati incoraggianti.

Sembra che Giannis e i Bucks abbiano schivato un proiettile qui. Il guru dell’NBA, Shams Charania, ha fornito alcune informazioni sui risultati del test del polso infortunato di Giannis e pare che il greco dovrà essere in grado di tornare in formazione piuttosto presto:

“Giannis Antetokounmpo dei Milwaukee Bucks ha evitato gravi danni al polso destro dopo ulteriori test fatti oggi, riferiscono fonti a The Athletic, Stadium. Antetokounmpo potrebbe saltare alcune partite, ma i Bucks possono tirare un generale sospiro di sollievo”.

Milwaukee Bucks' Giannis Antetokounmpo avoided serious damage in his right wrist after further testing today, sources tell @TheAthletic @Stadium. Antetokounmpo could miss some games, but an overall sigh of relief for the Bucks and their All-NBA star. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 20, 2023

Per essere chiari, i Bucks devono ancora fare un annuncio in merito al possibile rientro di Antetokounmpo. Come ha detto Shams, è ancora molto probabile che Giannis salti qualche partita per far guarire il suo polso. Tuttavia, il più grande vantaggio qui è che l’ex MVP tornerà in azione nel prossimo futuro e non tra diverse settimane.

Adrian Wojnarowski di ESPN ha anche fornito i dettagli della diagnosi ufficiale dell’infortunio di Giannis e i passi che i Bucks intendono compiere per andare avanti:

“La stella dei Bucks, Giannis Antetokounmpo, ha subito una distorsione al legamento del polso destro e si sottoporrà a cure con l’aspettativa che sarà in grado di tornare in formazione una volta che il dolore si sarà attenuato, dicono fonti ESPN. È stato esaminato oggi a New York”, ha scritto Woj nel suo tweet.

Bucks star Giannis Antetokounmpo suffered a sprained ligament in his right wrist and will undergo treatment with the expectation that he'll be able to return to the lineup once the pain subsides, sources tell ESPN. He was examined in New York today. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 21, 2023

