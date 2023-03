Gilbert Arenas parla della folle idea di portare delle pistole in spogliatoio con Javaris Crittenton

Durante i suoi giorni con i Washington Wizards, Gilbert Arenas giocava a un livello eccellente. Gli infortuni hanno iniziato a rallentare Arenas e nel 2009 un incidente che ha coinvolto lui stesso e Javaris Crittenton ha cambiato la sua vita e la sua carriera per sempre.

Il 21 dicembre di quell’anno, Arenas portò delle pistole scariche nello spogliatoio dei Wizards e sfidò Crittenton a sparargli. Il conflitto riguardava una scommessa che Crittenton aveva avuto con JaVale McGee (ora con i Dallas Mavericks). Mentre nessuno è stato ferito nell’incidente, il fatto che le pistole, cariche o scariche, siano state portate negli spogliatoi, è spaventoso a ripensarci.

Durante un’apparizione al The Draymond Green Show, Gilbert Arenas ha parlato dell’incidente e dell’impatto che ha lasciato su di lui e sulla sua vita.

“Avevo torto, affrontare quella situazione con Javaris è stato davvero scioccante perché quella stupidaggine ha cancellato tutto ciò di positivo che avevo fatto. Un errore può cancellare tutta la tua eredità”.

Da quello che dice Arenas, c’erano molte cose che gli passavano per la testa in quel momento, e semplicemente non sapeva come gestirle tutte. Almeno può ripensarci e capire i suoi errori, e questo è tutto ciò che chiunque può chiedere.

