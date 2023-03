VIDEO: IRVING rifiuta la maglia di DILLON BROOKS e Twitter IMPAZZISCE

Ci sono stati alcuni alterchi di basso livello tra Kyrie Irving e Dillon Brooks durante il match di questa notte tra Dallas Mavericks e Memphis Grizzlies.

Sono stati i Grizzlies ad uscire vittoriosi dopo la dura battaglia, con il risultato finale di 112 a 108, e sembra che la coppia abbia seppellito l’ascia di guerra dopo la sirena finale.

Irving e Dillon Brooks hanno persino deciso di scambiarsi le maglie dopo la partita come segno della loro sportività. L’unico problema è che Irving si è rifiutato di prendere la maglia di Brooks:

Kyrie didn’t take Dillon Brooks’ jersey during their postgame jersey-swap 😭🤣pic.twitter.com/KwR7fC052e — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) March 21, 2023

È un comportamento in pieno stile Kyrie Irving. Puoi vedere chiaramente Uncle Drew che consegna la sua maglia a Brooks e la coppia si è persino abbracciata poco dopo. Che sia intenzionale o meno, Kyrie non ha preso la maglia di Brooks, rendendolo un imbarazzante scambio di maglia a senso unico.

Brooks è emerso come uno dei più grandi cattivi del campionato di oggi e l’NBA Twitter è stato più che felice di fare a pezzi il giocatore dei Grizzlies dopo questo momento piuttosto imbarazzante:

Dillon brooks thinks he’s a superstar , problem is he’s the only one that thinks that — JustHIM Fields (@JonathanStirbu) March 21, 2023

One of the most disrespectful things I ever saw😭 — D (@Dee1AnOnlyy) March 21, 2023

“No I’m all set” lmao Wyrie — Marc (@marchrubes22) March 21, 2023

Kyrie non è esattamente l’individuo più amato della NBA – tutt’altro, in realtà – ma sembra aver guadagnato qualche fan in più dopo questo momento.

