Irving ai Lakers: il pacchetto richiesto dai Nets che comprendeva Westbrook

Con lo scambio di ieri di Kyrie Irving ai Dallas Mavericks dai Brooklyn Nets, iniziano a farsi avanti i dettagli delle offerte di altre squadre per la guardia All-Star, tra cui quella dei Lakers che includeva Westbrook.

È stato riferito che i Los Angeles Lakers, i Los Angeles Clippers e i Phoenix Suns avevano tutti livelli di interesse per un potenziale accordo per Irving.

Non era un segreto che i Lakers fossero ansiosi di riunire Irving a LeBron James, con Russell Westbrook come potenziale fulcro deilla trade. Il presunto interesse dei Lakers per l’acquisto di Irving è spuntato per la prima volta in offaeason e quelle chiacchiere sono continuate quando la stagione è iniziata durante la sospensione di Irving. Ciò si è intensificato negli ultimi giorni con la richiesta di trade improvvisa di Kyrie Irving. Alla fine i Nets hanno deciso per un pacchetto diverso. Ora, i dettagli di ciò che i Nets volevano in cambio dai Lakers sono emersi secondo Shams Charania di The Athletic.

Come riportato da Charania, il pacchetto che i Nets volevano dai Lakers per Irving includeva Russell Westbrook. Ma volevano anche giovani promettenti come Max Christie e Austin Reaves, oltre a due scelte al primo turno e l’opportunità di scambi di scelte.

Non è chiaro se i Lakers fossero disposti o meno ad accettare le richieste di Brooklyn, ma alla fine i Nets si sono allontanati dai Lakers e hanno scelto di accettare l’offerta dei Mavs fatta da Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, una scelta al primo turno e due scelte al secondo.

Inside the arms race for Kyrie Irving among playoff contenders in Lakers, Suns, Mavericks and Clippers, and how Dallas won the battle to acquire the eight-time All-Star. On @TheAthletic: https://t.co/z39UVMuMsb — Shams Charania (@ShamsCharania) February 6, 2023

Leggi anche: Persone vicine a Ja Morant hanno minacciato i Pacers con una pistola fuori dall’arena?