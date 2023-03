L’uso di armi di Ja Morant ha a che fare con le banda dei Crips?

Al momento, Ja Morant non c’è il giorno esatto in cui ritornerà a giocare con i Memphis Grizzlies. Il team lo ha sospeso a tempo indeterminato dopo aver mostrato palesemente la sua pistola durante una scioccante live su Instagram sabato notte. Non sorprende che questo problema si sia rapidamente trasformato in un grande scandalo, con persone all’interno e all’esterno della NBA che hanno detto la loro su questo sviluppo angosciante, parlando di Ja Morant vicino ai Crips.

Anche Skip Bayless ha avuto un paio di cose da dire sulla situazione attuale di Morant. Ha rivelato di aver parlato con le sue fonti in tutto il campionato, che hanno sollevato alcune accuse piuttosto scioccanti relative alla possibile connessione di Ja Morant con i Crips, una delle più antiche e famigerate bande di strada di Los Angeles:

“Diverse persone mi hanno detto: ‘Bene, time out. Sei sicuro che voi ragazzi in TV non gli stiate dando un assist?’ Ricorda, ha mostrato il cartello dei Crips, l’ho visto metterlo in mostra due o tre volte. Probabilmente non sono neanche state le uniche. Che cosa significa? Significa che vuole associarsi con i Crips? O è stato iniziato dai Crips? O ha un sogno di essere un Crip? Non lo so. Sto solo mettendo sul piatto questo aspetto. E continuiamo a dire: ‘No, si è solo associato alle persone sbagliate’. Quando in realtà fa parte delle persone sbagliate”.

"What does that mean? Does that mean he wants to associate with the crips? Or he got initiated by the crips? Or he has a dream of being a crip? I don't know."

Skip Bayless wonders if Ja Morant is a member of the Cripspic.twitter.com/FqStdnvO7s

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) March 6, 2023