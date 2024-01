La notte DA SOGNO di Joel Embiid: tutti i RECORD INFRANTI

Joel Embiid, stella dei Philadelphia 76ers, ha fatto faville questa notte contro i San Antonio Spurs, chiaramente motivato dall’incontro con il ventenne rookie Victor Wembanyama. Wembanyama potrebbe avere un futuro brillante davanti a sé, ma Embiid ha ribadito che ci sono dei livelli per raggiungere la superstar nell’NBA e il rookie degli Spurs non è ancora al suo livello.

La stella dei 76ers ha realizzato un career-high da 70 punti, a cui ha aggiunto 18 rimbalzi e 5 assist nella vittoria per 133 a 123. In questo modo, l’MVP in carica ha stabilito alcuni record impressionanti che mettono in prospettiva quanto sia stata storica la sua prestazione di questa notte contro gli Spurs.

Tutti i record

Joel Embiid è diventato solo il secondo giocatore nella storia dell’NBA a registrare almeno 65 punti, 15 rimbalzi e 5 assist in una singola partita, unendosi a Michael Jordan come unico giocatore a farlo. Jordan, come si ricorderà, ha realizzato un record di 69 punti in carriera contro i Cleveland Cavaliers nel 1990, e per la stella dei 76ers registrare numeri superiori a quello che molti considerano il più grande giocatore di tutti i tempi è a dir poco fenomenale.

Only players in NBA history to record 65+ points, 15+ rebounds, and 5+ assists in a game: 🏀 Michael Jordan

🏀 Joel Embiid pic.twitter.com/MH5nZm81Xw — ClutchPoints (@ClutchPoints) January 23, 2024

Embiid ha anche chiuso la prima partita da 70/15/5 nella storia dell’NBA, secondo StatMuse; ci sono stati solo 14 casi nella storia dell’NBA in cui un giocatore ha segnato 70 o più punti (compreso l’ultimo capolavoro della stella dei 76ers), e questo risultato dimostra che Embiid è unico nel suo genere nel reparto delle statistiche.

Embiid tonight: 70 PTS (franchise record)

18 REB

5 AST (1 TOV) The first 70/15/5 game in NBA history. https://t.co/wyWqdz4vtq — StatMuse (@statmuse) January 23, 2024

I record non finiscono qui per Embiid. Dopo aver realizzato il 69° e il 70° punto della serata con un driving layup su Keldon Johnson, l’MVP in carica ha stabilito il record di franchigia dei 76ers per il maggior numero di punti segnati in una singola partita. Considerato il numero di leggende che i 76ers hanno nella loro illustre storia (Allen Iverson, Wilt Chamberlain, Julius Erving, Charles Barkley, solo per citarne alcuni), questa non è un’impresa da poco per la superstar 29enne.