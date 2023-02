Brooklyn sarà “aggressiva” sul mercato dopo la trade di Irving per convincere Durant a restare

Nonostante abbiano ottenuto alcuni pezzi chiave nella trade di Kyrie Irving, secondo quanto riferito, i Brooklyn Nets non hanno ancora finito di fare mosse per aggiornare il loro roster attorno a Kevin Durant.

La squadra ha ottenuto una scelta al primo turno del 2029 non protetta e due al secondo turno nell’accordo per Irving con i Dallas Mavericks e, secondo un rapporto, saranno “aggressivi” nell’usare tali risorse per fare più scambi.

“E ora, a Brooklyn, vogliono tornare al lavoro. Hanno tre scelte al draft che hanno ottenuto in questo scambio. Hanno una futura scelta al primo turno di Philadelphia. E saranno molto aggressivi con quelle scelte tra oggi e la trade deadline di giovedì per cercare di dare più aiuto intorno a Kevin Durant”, ha riferito domenica Adrian Wojnarowski di ESPN.

I Nets vogliono convincere Kevin Durant a restare a Brooklyn senza Kyrie Irving e, per farlo, sono determinati a mostrargli il loro impegno per la vittoria. Detto questo, la franchigia di Brooklyn dovrebbe avere più discussioni commerciali con le risorse attuali che hanno.

Stiamo a vedere cosa succederà nelle prossime ore, questo è solo il primo di tanti scambi?

