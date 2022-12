Donazione random di Kyrie Irving da decine di migliaia di dollari

Sappiamo tutti quello che è accaduto a Kyrie Irving nel corso degli ultimi mesi. Questa è solo una parte di ciò che è. Tuttavia, quello di cui alcune persone potrebbero non essere a conoscenza è il fatto che la superstar dei Brooklyn Nets è anche un vero MVP da un punto di vista umano.

Una chiara testimonianza di questo fatto è come Kyrie abbia recentemente fatto una sostanziosa donazione per aiutare uno studente universitario in difficoltà. Destiny Thompson della Howard University ha creato una pagina GoFundMe per raccogliere fondi per la sua quota di iscrizione. Irving, anche lui originario del New Jersey, ha saputo della raccolta fondi e non ha esitato nel donare quasi quattro volte l’importo previsto di 6.000 dollari. L’All-Star dei Nets ha donato 22.000 dollari, che hanno portato il totale a quasi 24.000.

“Sono super felice. Non avrei mai pensato in un milione di anni che qualcuno mi avrebbe dato qualcosa. E voglio dire grazie mille volte per avermi benedetto in questo modo, signor Kyrie Irving. Davvero non lo so. Sono ancora sotto shock”.

Kyrie può essere un tipo controverso, ma non puoi criticare quest’uomo per essere molto generoso. Questa è tutt’altro che la prima volta che Irving se ne esce con un tale atto di altruismo. Ciò che lo rende ancora più sorprendente è che ha rifiutato di commentare la donazione.

