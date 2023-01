La scorsa estate, l’ex giocatore dei Los Angeles Lakers, Slava Medvedenko, ha venduto entrambi gli anelli NBA vinti con la squadra californiana nel 2001 e nel 2002. La franchigia ha deciso di rimborsare il giocatore ucraino.

Con Pau Gasol presente anche all’evento All-Access, il presidente dell’organizzazione dei Lakers, Jeanie Buss, ha regalato all’ex giocatore purple & gold 2 nuovi anelli sostitutivi per quelli che ha venduto per aiutare il suo paese d’origine nella guerra contro la Russia.

Lakers governor Jeanie Buss just presented Slava Medvedenko with replacement championship rings at a Lakers fan event after he sold his to help his home country of Ukraine fight the war against Russia. pic.twitter.com/qOdRWomV5w

— Jovan Buha (@jovanbuha) January 24, 2023