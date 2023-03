LeBron James UMILIA alcuni giocatori oggi in NBA per esaltare Bronny

LeBron James ha appena umiliato alcuni giocatori dell’NBA di oggi per esaltare Bronny James. Bene, questo sembra essere il caso dopo che la star dei Los Angeles Lakers ha rilasciato un tweet a sostegno del figlio maggiore Bronny James.

Mercoledì, tra le sei partite dell’NBA, LeBron James ha fatto impazzire l’intero mondo di Twitter con una dichiarazione piuttosto scioccante in cui sottolineava come Bronny fosse molto meglio rispetto a molti dei giocatori che ha visto su League Pass quel giorno.

“Ragazzi, Bronny è decisamente migliore di alcuni di questi gatti [cani, nel senso di giocatori scarsi, n.d.r.] che ho visto oggi su League Pass. Fanno veramente ridere”.

Man Bronny definitely better than some of these cats I've been watching on league pass today. Shit lightweight hilarious 🤣🤣🤣🤣

— LeBron James (@KingJames) March 7, 2023