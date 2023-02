VIDEO: LeBron James non salva la palla… ma la videocamera 😂

Ovunque c’è LeBron James, ci sono delle telecamere. Ma la scena è stata registrata durante un momento nella partita di questa notte tra i Los Angeles Lakers e i Golden State Warriors quando il quattro volte MVP della lega si è imbattuto accidentalmente in un cameraman a bordocampo mentre cercava di tenere viva la palla.

Fortunatamente per tutti i lati, nessuno si è fatto male. Ha salvato persino la telecamera da qualsiasi danno grazie a LeBron James, che non voleva arrecare alcun tipo di danno, nemmeno a TNT.

LeBron caught the camera 😂🙌🏾 pic.twitter.com/UcaHdKrtXI — NBA on TNT (@NBAonTNT) February 24, 2023

LeBron James può acquistare abbastanza telecamere per riempire la Crypto.com Arena, ma probabilmente si è risparmiato un po’ di soldi con quel gesto.

Con quella telecamera che funziona ancora, è stato in grado di catturare come LeBron James e i Lakers hanno battuto ancora una volta gli Warriors. Los Angeles ha chiusto con una vittoria per 124 a 111 per migliorare il proprio record di 28-32 e vincere la loro prima partita dopo la pausa per l’All-Star Weekend.

James ha segnato solo 13 punti ma è stato un grande segno per i Lakers che non hanno avuto bisogno che lui facesse uno sforzo erculeo per ottenere una vittoria. Malik Beasley ha intensificato al posto di D’Angelo Russell, che è uscito presto dalla partita a causa di un infortunio alla caviglia, e ha segnato 25 punti con 7 triple. Austin Reaves, nel frattempo, è uscito dalla panchina e ha messo a segno 17 punti.

