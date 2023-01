VIDEO: LeBron IMPAZZISCE per il mancato fallo fischiato che gli avrebbe regalato i liberi della vittoria contro i Celtics

LeBron James ha perso assolutamente le staffe dopo che gli arbitri NBA non hanno fischiato un evidente fallo di Jayson Tatum che avrebbe dato ai Los Angeles Lakers la possibilità di vincere contro i Boston Celtics a tempo scaduto.

Con il punteggio in parità sul 105 a 105, James ha preso in mano la situazione e ha attaccato il ferro per il potenziale lay-up della vittoria. LeBron l’ha sbagliato, ma solo perché Tatum lo ha chiaramente colpito mentre era in penetrazione.

Sfortunatamente, gli arbitri non hanno fischiato un fallo che avrebbe giustificato dato due tiri liberi e spianato la strada alla vittoria dei Lakers. Ovviamente James era scioccato dal fatto che non ci fosse stato un fischio e si è infuriato, dimostrando tutta la frustrazione del caso con una scena che ha fatto il giro del web.

LeBron James absolutely fuming that he didn't get the foul call at the end of Lakers-Celtics 😳pic.twitter.com/vuTiEHEBJh — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) January 29, 2023

I Lakers hanno combattuto all’overtime, ma alla fine i Celtics li hanno battuti 125 a 121.

Il problema è che il match non sarebbe dovuto arrivare ai supplementari. L’errore di non fischiare quel fallo pensiamo sia incredibile e inaccettabile in NBA. Non possiamo che dar ragione a LeBron nel caso del match NBA tra Lakers a Celtics.

Leggi anche: La maglia di LeBron James delle NBA Finals del 2013 è stata venduta per una cifra FOLLE