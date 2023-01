La maglia di LeBron James delle NBA Finals del 2013 è stata venduta per una cifra FOLLE

La maglia che LeBron James ha indossato durante gara-7 delle Finals NBA del 2013 è stata venduta all’asta per 3,7 milioni di dollari, secondo Dan Hajducky di ESPN.

Questa lo colloca come la terza maglia più costosa venduta all’asta da Sotheby’s. Prima di esse ci sono la jersey delle Finals NBA del 1998 di Michael Jordan (10,91 milioni di dollari) e la maglia di Diego Armando Maradona della partita contro l’Inghilterra ai Mondiali del 1986, divenuta famosa per la sua “Mano de Diios” (9,28 milioni di dollari).

La notte del 2013 in cui ha indossato questa canotta, LeBron James ha segnato 37 punti, con 12 rimbalzi e 4 assist. Inoltre è stata anche la notte in cui i Miami Heat hanno vinto il titolo contro i San Antonio Spurs.

La maglia è della stagione in cui James ha vinto il suo quarto e ultimo premio di MVP della regular season, che gli ha permesso di raggiungere il terzo posto All-Time con Wilt Chamberlain, dietro Kareem Abdul-Jabbar (6) e Bill Russell e Michael Jordan (entrambi a quota 5).

Il record precedente per una maglia di James indossata era per la sua canotta dell’NBA All-Star Game del 2020, venduta per 630.000 dollari nel 2020. Stiamo praticamente parlando di 6 volte tanto rispetto al precedente record. Mica male come risultato.

